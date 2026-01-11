Российский игрок "Бостона" Хуснутдинов оформил покер в игре НХЛ с "Рейнджерс"

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - "Бостон" со счетом 10:2 разгромил "Рейнджерс" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Четыре гола в составе "Бостона" провел российский нападающий Марат Хуснутдинов – на 3-й, 27-й, 44-й и 59-й минутах. Также он отметился результативным пасом.

Шесть голевых передач (три – Хуснутдинову) оформил на свой счет Давид Пастрняк.

В составе "Рейнджерс" голевую передачу сделал Артемий Панарин.

23-летний Хуснутдинов играет в "Бостоне" с нынешнего сезона, в предыдущем защищал цвета "Миннесоты". В России он выступал в СКА и "Сочи".