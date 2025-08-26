"Зенит" обыграл "Оренбург" в матче Кубка России по футболу

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 5:3 взяли верх над "Оренбургом" в гостевом матче третьего тура Пути РПЛ Кубка России.

Два гола в составе "Зенита" провел Максим Глушенковы (2, 56 минуты), по разу отличились Александр Ерохин (12), Дуглас Сантос (22), Матео Кассьерра (43, с пенальти).

Авторы голов в составе "Оренбурга": Владан Бубанья (24), Алексей Татаев (32), Ацамаз Ревазов (66).

"Зенит" набрал 9 очков и лидирует в группе А. "Оренбург" - на третьем месте, 3 балла.