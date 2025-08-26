Поиск

"Кайрат" впервые в истории сыграет в основной стадии Лиги чемпионов УЕФА

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Казахстанский "Кайрат" впервые в истории завоевал путевку в основную стадию Лиги чемпионов УЕФА.

По сумме двух встреч команда в раунде плей-офф прошла шотландский "Селтик"

Основное время ответного матча в Алма-Ате завершилось со счетом 0:0 (аналогичный исход первой встречи на поле "Селтика"). В дополнительное время счет не изменился, в серии пенальти успешнее оказался "Кайрат" (3:2).

Жеребьевка основного этапа Лиги чемпионов пройдет 28 августа.

футбол Лига чемпионов УЕФА
