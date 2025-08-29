Поиск

Чемпион ОИ Мехонцев заявил о спаде в мировом боксе

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион Егор Мехонцев считает, что уровень конкуренции в современном любительском боксе ниже, чем двадцать лет назад.

"Я считаю, что в 2004 году состав и конкуренция были намного сильнее. В принципе, есть спад мирового бокса. Возможно, что спад связан с большим оттоком спортсменов профессиональный бокс, может, еще по каким-то причинам. Но общий мировой спад чувствуется", - сказал Мехонцев "Интерфаксу".

40-летний Мехонцев выигрывал золото Олимпиады-2012, чемпионата мира-2009, чемпионатов Европы в 2008, 2010 годах.

бокс Егор Мехонцев
