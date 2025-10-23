Поиск

Российская гимнастка Мельникова выиграла золото ЧМ в многоборье

Фото: АР/ТАСС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Россиянка Ангелина Мельникова стала победительницей чемпионата мира-2025 по спортивной гимнастике, выиграв соревнования в многоборье.

Ее результат по сумме четырех упражнений – 55,066 балла.

Второе место в финале заняла гимнастка из США Лиэнн Вон (54,966), бронзовым призером стала китаянка Чжан Цинъин (54,633).

Таким образом, Мельникова теперь двукратная чемпионка мира в многоборье. Помимо этого, она – олимпийская чемпионка и призер Игр.

ЧМ проходит в Индонезии. Россияне и белорусы выступают под нейтральным флагом.

Индонезия Ангелина Мельникова спортивная гимнастика
