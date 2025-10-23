Российская гимнастка Мельникова выиграла золото ЧМ в многоборье
Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Россиянка Ангелина Мельникова стала победительницей чемпионата мира-2025 по спортивной гимнастике, выиграв соревнования в многоборье.
Ее результат по сумме четырех упражнений – 55,066 балла.
Второе место в финале заняла гимнастка из США Лиэнн Вон (54,966), бронзовым призером стала китаянка Чжан Цинъин (54,633).
Таким образом, Мельникова теперь двукратная чемпионка мира в многоборье. Помимо этого, она – олимпийская чемпионка и призер Игр.
ЧМ проходит в Индонезии. Россияне и белорусы выступают под нейтральным флагом.