ОКР потребует от МОК применить санкции к Польше

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Вопиющим нарушением фундаментальных принципов Олимпийской хартии назвал решение властей Польши не допустить россиян на чемпионат Европы по плаванию глава ОКР и министр спорта России Михаил Дегтярев.

"В связи с этим Олимпийский комитет России направит ноту президенту МОК Кирсти Ковентри с требованием дать оценку действиям Польши и принять в отношении нее меры, аналогичные тем, что были применены к Индонезии", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.

Он указал на реакцию МОК в связи с решением властей Индонезии не допустить гимнастов Израиля на чемпионат мира в Джакарте. Накануне МОК выступил с призывом не проводить международные соревнования в Индонезии и вообще не контактировать с НОК страны.

"Кроме того, исполком МОК в своем последнем решении четко дал понять: участие спортсменов в международных соревнованиях должно быть гарантировано вне зависимости от национальности, а дискриминация по политическим мотивам несовместима с олимпийским движением. Эти принципы одинаковы для всех — и они касаются в том числе России", - говорит глава ОКР.

Дегтярев посетовал, что МОК вообще проигнорировал ситуацию с недопуском российских пловцов. По его мнению, это – очевидные двойные стандарты.

Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде в Польше пройдет со 2 по 7 декабря. По словам президента Федерации водных видов спорта Дмитрия Мазепина, Польша не пускает российских спортсменов.

