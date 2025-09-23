"Авангард" победил СКА и выиграл шестой подряд матч в КХЛ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты омского "Авангарда" со счетом 4:2 взяли верх над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра состоялась в Санкт-Петербурге.

В составе "Авангарда" голы провели Эндрю Потуральски (2-я минута), Василий Пономарев (15), Семен Чистяков (59), Иван Игумнов (60, в пустые ворота).

Авторы голов у СКА: Бреннан Менелл (27) и Матвей Короткий (48).

"Авангард", таким образом, выиграл шестой матч подряд в КХЛ. В Восточной конференции он занимает второе место, набрав 12 очков. СКА – на четвертом месте в Западной конференции, 9 баллов.