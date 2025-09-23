Поиск

"Авангард" победил СКА и выиграл шестой подряд матч в КХЛ

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты омского "Авангарда" со счетом 4:2 взяли верх над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра состоялась в Санкт-Петербурге.

В составе "Авангарда" голы провели Эндрю Потуральски (2-я минута), Василий Пономарев (15), Семен Чистяков (59), Иван Игумнов (60, в пустые ворота).

Авторы голов у СКА: Бреннан Менелл (27) и Матвей Короткий (48).

"Авангард", таким образом, выиграл шестой матч подряд в КХЛ. В Восточной конференции он занимает второе место, набрав 12 очков. СКА – на четвертом месте в Западной конференции, 9 баллов.

СКА Авангард КХЛ хоккей
"Золотой мяч" получил форвард ПСЖ Усман Дембеле

Назван расширенный состав сборной России по футболу на товарищеские матчи

"Зенит" обыграл "Краснодар" в чемпионате России по футболу

Ферстаппен выиграл Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

Российский фигурист Гуменник пробился на Олимпиаду

Израиль пытается не допустить голосования об исключении его сборной из еврофутбола

"Локомотив" вновь упустил победу в матче РПЛ на 90+ минуте

Российская фигуристка Петросян завоевала путевку на Олимпиаду

Россиян не допустили к командным соревнованиям на Олимпиаде-2026

Российская фигуристка Петросян выиграла короткую программу в отборе на ОИ

