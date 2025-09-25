Поиск

Дубль Месси помог "Интер Майами" победить "Нью-Йорк Сити" в чемпионате MLS

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты "Интер Майами" со счетом 4:0 разгромили "Нью-Йорк Сити" в гостевом матче североамериканской лиги MLS.

Два гола забил Лионель Месси (74, 86 минуты), по разу отличились Бальтасара Родригес (43) и Луис Суарес (83, с пенальти). На счету Месси также голевая передача.

Победа позволила "Интер Майами" пробиться в следующий этап турнира. Команда занимает третье место в Восточной конференции, набрав в 29 матчах 55 очков.

"Нью-Йорк Сити" - на пятом месте, 53 балла.

