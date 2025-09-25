Президент КННВС России призвал букмекеров вкладывать в развитие национальных видов спорта

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России Борис Гришин заявляет, что дисциплины, курируемые организацией, нуждаются в дополнительной поддержке.

По его словам, здесь открыты новые перспективы для букмекеров.

"Это повышение лояльности клиентов, повышение уникальных ставок, которые помогут удержать существующих клиентов и привлечь новых. Я призываю букмекеров вкладывать в развитие национальных и неолимпийских видов спорта, потому что они неизбалованные вниманием, но дисциплинированные и нуждаются в поддержке букмекеров", – приводит слова Бориса Гришина пресс-служба комитета.

Гришин в Москве принял участие в панельной сессии "Креативный выбор. Как букмекеры открывают для себя новые виды спорта" в рамках форума "Азартные игры: отчисления на спорт".

По его словам, для успешного внедрения ставок на национальные и неолимпийские виды спорта букмекерам необходимо учитывать ряд факторов.

"Во-первых, чтобы это было разрешено законам и соответствовало требованиям регуляторов. Во-вторых, очень важно повышение качества маркетинга, рост целевой аудитории, зрительского интереса, увеличение количества онлайн и телетрансляций. И конечно развитие современной динамичной инфраструктуры, которая позволит проводить соревнования на высоком уровне и повышать интерес со стороны зрительского сообщества", – отметил президент КННВС России.

Cреди потенциальных видов спорта, которые могли бы заинтересовать букмекеров, Борис Гришин назвал мас-рестлинг, конные скачки, кок-бору, традиционную стрельбу из лука, сумо и спортивное метание ножа. Он также подчеркнул, что эти виды спорта уже обладают рядом критериев, важных для бетинговых компаний.

"Букмекеры заинтересованы в быстрых результатах в этих видах спорта", – подчеркнул глава КННВС.

В заключении он отметил, что любой неолимпийский вид спорта должен быть под прицелом у букмекеров, потому что нельзя пропустить стадию его развития.