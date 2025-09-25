Поиск

Экипировку сборной России по фигурному катанию выполнили в стиле хохломы

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Бренд "Хохлома" стал официальным экипировщиком сборной России по фигурному катанию.

Как сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России, соглашение о сотрудничестве будет действовать на протяжении всего сезона 2025/26.

"В рамках партнерства бренд "Хохлома" подготовил для фигуристов специальную коллекцию экипировки в традиционных цветах промысла, знакомых всем - черном, красном, золотом, а также белом - он дополняет палитру, ассоциируется с зимним видом спорта, белым льдом", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что дизайн сочетает в себе яркую национальную идентичность и современные технологические решения, отвечающие всем требованиям профессионального спорта.

Экипировка разработана совместно с дизайнером Аленой Ахмадуллиной, которая ранее уже работала с некоторыми из российских фигуристов.

фигурное катание
