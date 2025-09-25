Поиск

Тархан Идигов встретится на ринге с Улугбеком Каюмбоевым

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Чемпион Европы-2024, участник чемпионата мира-2023, двукратный чемпион России, победитель Кубка России-2024 Тархан Идигов проведет бой с представителем Узбекистана Улугбеком Каюмбоевым.

Восьмираундовый поединок в полусреднем весе пройдет в рамках вечера профессионального бокса в Грозном 10 октября.

На профессиональном ринге Идигов выиграл все три боя, в том числе один – нокаутом. В последний раз Идигов выходил на профессиональный ринг в декабре 2024 года, когда в Грозном единогласным решением судей победил камерунца Элиме Месси.

На счету Каюмбекова шесть побед (пять – досрочно) при одном поражении. Каюмбеков в последний раз боксировал по профи в сентябре 2024 года.

Также в рамках вечера бокса в столице Чеченской Республики победитель Игр БРИКС и Кубка России 2024 года Бешто Шавлаев (3-0, КО 1) проведет шестираундовый бой во втором среднем весе с еще одним боксером из Узбекистана Илесбеком Мамадисмоиловым (4-0, КО 3).

Возглавит вечер бокса "Ахмат-Ozon" 10-раундовый поединок за пояс WBA Intеrnational в бриджервейте между россиянами Умаром Саламовым (31-2, КО 23) и Юрием Кашинским (22-3, КО 19). В со-главном поединке в битве за пояс WBA Continental во втором среднем весе сойдутся обладатель титула IBF Intеrnational Асламбек Идигов (26-1, КО 9) и экс-претендент на титул чемпиона мира по версии IBO Евгений Шведенко (17-2, КО 8).

Победитель Всемирных военных игр-2019, чемпион России-2016, действующий чемпион Европы по версии IBF в тяжелом весе россиянин Артем Сусленков (12-0, 7 КО) встретится с Агроном Смакичи (20-2, 18 КО) в бою за титул WBA Continental. В основном карде состоится и бой обладателя пояса Eurasian Boxing Parliament Идриса Адалаева (9-1, КО 4) с нигерийцем Адейеми Адеканла (16-1, КО 7).

Вечер бокса будет организован промоутерской компанией СОЮЗ при поддержке Федерации бокса России и Федерации бокса Чеченской Республики. Поединки турнира в прямом эфире покажут телеканалы "Матч ТВ" и Матч! Боец".

