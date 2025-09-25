"Зенит" оштрафован на 500 тысяч рублей за баннер в адрес министра спорта

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал петербургский "Зенит" за оскорбительный баннер в адрес министра спорта Михаила Дегтярева, вывешенный болельщиками на матче Кубка России по футболу против "Ахмата".

Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

Сумма штрафа за это нарушение – 500 тыс. рублей.

Поведение фанатов "Зенита" связано с недавно озвученной в СМИ репликой Дегтярева о главном тренере команды Сергее Семаке: "не знаю, кто это".

Еще на 100 тыс. рублей "Зенит" оштрафован за скандирование ненормативной лексики и оскорбительных выражений.

Матч завершился победой "Зенита" - 2:1.