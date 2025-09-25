Лось, ягуар и орлан стали талисманами ЧМ-2026 по футболу

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола обнародовала маскотов, которые будут талисманами чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает пресс-служба ФИФА, маскотами выбраны лось Мэйпл (представляет Канаду), ягуар Зайю (Мексику) и орлан Клатч (США). Они символизируют страны-хозяйки ЧМ-2026.

"Мэйпл, Зайю и Клатч полны радости, энергии и духа единения, как и сам чемпионат мира по футболу", - сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года.