Умар Саламов назвал реальным и интересным бой между Биволом и Кроуфордом

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Бывший чемпион IBO, WBO International, IBF International и EBP в полутяжелом весе Умар Саламов считает реальной и интересной встречу между чемпионом WBA, WBO, IBF в полутяжелом весе россиянином Дмитрием Биволом и абсолютным чемпионом во втором среднем весе американцем Теренсом Кроуфордом.

"Карьеру Бивола можно назвать одной из самых успешных в мире бокса. Дима молодец, я его поздравляю. Я не задумывался о его трилогии с Артуром Бетербиевым. Будет она – хорошо, нет – плохого ничего нет. Они уже два раза отбоксировали. Реально ли проведение боя между Биволом и Кроуфордом? Реально. Почему нет? Это очень интересный бой. Там Турки Аль аш-Шейх все решает, и он может сделать такой бой. На самом деле был бы хороший бой", - сказал Саламов "Интерфаксу".

Сам Саламов 10 октября в Грозном в поединке за пояс WBA International в бриджервейте встретится с соотечественником Юрием Кашинским. В декабре 2021 года Саламов боксировал против Бивола.