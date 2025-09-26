Поиск

"Лада" проиграла седьмой матч подряд в КХЛ

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Представляющие Китай "Шанхайские Драконы" со счетом 4:1 победили тольяттинскую "Ладу" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Игра состоялась в Тольятти.

В составе "Драконов" голы провели Ник Мерли (2-я минута), Гейдж Куинни (3, 34), Спенсер Фу (57 – в пустые ворота).

Автор гола у "Лады" - Андрей Чивилев (54).

"Шанхайские Драконы" набрали 10 очков и занимают четвертое место в Западной конференции.

"Лада" - на последнем, 11-м месте конференции, 3 очка. Тольяттинский клуб проиграл седьмой матч подряд. На его счету одна победа – в стартовом матче с екатеринбургским "Автомобилистом" (4:3).

Китай Шанхай хоккей Тольятти КХЛ Лада Шанхайские Драконы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лось, ягуар и орлан стали талисманами ЧМ-2026 по футболу

"Зенит" оштрафован на 500 тысяч рублей за баннер в адрес министра спорта

Большинство членов УЕФА нацелились проголосовать за отстранение Израиля

Большинство членов УЕФА нацелились проголосовать за отстранение Израиля

СМИ сообщили о нежелании УЕФА отстранять Израиль после давления США

СМИ сообщили о нежелании УЕФА отстранять Израиль после давления США

ФИФА нацелилась на увеличение числа участников ЧМ до 64 сборных

ФИФА нацелилась на увеличение числа участников ЧМ до 64 сборных

"Реал" упрочил лидерство в чемпионате Испании по футболу

"Золотой мяч" получил форвард ПСЖ Усман Дембеле

"Золотой мяч" получил форвард ПСЖ Усман Дембеле

Назван расширенный состав сборной России по футболу на товарищеские матчи

Назван расширенный состав сборной России по футболу на товарищеские матчи

"Зенит" обыграл "Краснодар" в чемпионате России по футболу

"Зенит" обыграл "Краснодар" в чемпионате России по футболу

Ферстаппен выиграл Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

Ферстаппен выиграл Гран-при Азербайджана "Формулы-1"
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });