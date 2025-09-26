"Лада" проиграла седьмой матч подряд в КХЛ

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Представляющие Китай "Шанхайские Драконы" со счетом 4:1 победили тольяттинскую "Ладу" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Игра состоялась в Тольятти.

В составе "Драконов" голы провели Ник Мерли (2-я минута), Гейдж Куинни (3, 34), Спенсер Фу (57 – в пустые ворота).

Автор гола у "Лады" - Андрей Чивилев (54).

"Шанхайские Драконы" набрали 10 очков и занимают четвертое место в Западной конференции.

"Лада" - на последнем, 11-м месте конференции, 3 очка. Тольяттинский клуб проиграл седьмой матч подряд. На его счету одна победа – в стартовом матче с екатеринбургским "Автомобилистом" (4:3).