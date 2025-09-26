Действующий обладатель Кубка Гагарина выиграл пятый матч подряд в КХЛ

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты ярославского "Локомотива" со счетом 3:2 одолели екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Ярославле им завершилась в овертайме.

В составе "Локомотива" голы провели Александр Радулов (22-я минута), Егор Сурин (50), Мартин Гернат (61). Авторы голов у "Автомобилиста": Алексей Бывальцев (43), Роман Горбунов (57).

Действующий обладатель Кубка Гагарина "Локомотив" выиграл пятый матч подряд. Набрав 15 очков, он занимает первое место в Западной конференции. "Автомобилист" - на пятой строчке на Востоке, 9 баллов.