Сотый гол Кейна за "Баварию" помог ей победить "Вердер"

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - "Бавария" одолела "Вердер" в матче пятого тура чемпионата Германии по футболу.

Игра состоялась на поле "Баварии" в Мюнхене.

Голы забили Жонатан Та (22-я минута), Харри Кейн (45 – с пенальти, 65), Конрад Лаймер (87).

Кейн достиг отметки в 100 голов за "Баварию", куда он перешел из английского "Тоттенхэма" летом 2023 года. 32-летний форвард провел в составе мюнхенского клуба 104 матча.

В чемпионате Германии-2025/26 "Бавария" идет без потерь, набрав максимальные 15 очков в пяти матчах, и занимает первое место. "Вердер" - на 14-м месте, 4 очка.

футбол Бавария Харри Кейн Вердер
Новости

