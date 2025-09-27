Российские паралимпийцы смогут участвовать в соревнованиях с флагом и гимном

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Генеральная Ассамблея Международного Паралимпийского комитета полностью восстановила членство Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете.

"Российские паралимпийцы будут участвовать с флагом и гимном Российской Федерации и другими национальными атрибутами в Паралимпийских играх и соревнованиях по видам спорта, функции международных федераций по которым выполняет Международный паралимпийский комитет. Это - легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей, пулевая стрельба", - сообщает в субботу ПКР.

Уточняется, что голосование проходило 26 сентября в Сеуле в два этапа. Против полной приостановки членства ПКР в МПК проголосовали 111 делегатов, поддержали предложение 55 делегатов. За полное восстановление членства ПКР проголосовал 91 делегат, против выступили 77 делегатов.

МПК также утвердил полноценное восстановление членства паралимпийского комитета Белоруссии.

Членство обеих стран в МПК было частично приостановлено в 2023 году.