"Ак Барс" прервал пятиматчевую серию побед "Металлурга" в КХЛ

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты казанского "Ак Барса" со счетом 4:3 обыграли магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Магнитогорске.

Хозяева вели с разницей в три шайбы, но не смогли удержать победный счет. В их составе отличились Александр Сиряцкий (19-я минута), Дмитрий Силантьев (31), Роман Канцеров (32).

Авторы голов в составе "Ак Барса": Влади Алистратов (36), Илья Карпухин (49), Григорий Денисенко (53,56).

У "Металлурга" прервалась серия побед, составившая пять матчей. Команда делит лидерство в Восточной конференции с "Авангардом" - по 14 очков.

"Ак Барс" занимает пятое место на Востоке – 9 баллов.

