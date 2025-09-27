"Атлетико" разгромил "Реал" в чемпионате Испании по футболу

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты "Атлетико" со счетом 5:2 победили "Реал" в мадридском дерби в рамках седьмого тура чемпионата Испании.

На 14-й минуте Робен Ле Норман вывел "Атлетико" вперед.

На 25-й минуте Килиан Мбаппе сравнял счет, а на 36-й Арда Гюлер делает счет 2:1 в пользу "Реала".

Однако на перерыв команды ушли при равном счете, на 45+3 минуте в составе "Атлетико" отличился Александр Серлот.

Во втором тайме "Атлетико" забил три гола. На 51-й (с пенальти) и 63-й минутах точные удары нанес Хулиан Альварес, на 90+4 ворота соперника поразил Антуан Гризманн.

"Реал" потерял первые очки в чемпионате, однако продолжает лидировать в чемпионате. Его активе 18 очков, на два очка мадридская команда опережает имеющую игру в запасе "Барселону".

"Атлетико" - на пятом месте, 12 очков.