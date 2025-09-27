Поиск

"Ливерпуль" впервые проиграл в сезоне в АПЛ

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Действующий чемпион Англии "Ливерпуль" со счетом 1:2 уступил команде "Кристал Пэлас" в шестом туре АПЛ.

Игра прошла на поле "Кристал Пэлас".

На девятой минуте Исмаила Сарр вывел хозяев вперед.

"Ливерпуль" смог отыграться на 87-й минуте благодаря точному удару Федерико Кьеза.

Однако "Кристал Пэлас" смог добиться победы: на 90+7 минуте отличился Эдди Нкетиа.

До этого матча "Ливерпуль" выиграл все шесть встреч нынешнего сезона Английской премьер-лиги. Он и сейчас продолжает лидировать в чемпионате, в его активе 15 очков. "Кристал Пэлас" - на втором месте, 12 баллов.

