Четыре гола Глушенкова помогли "Зениту" разгромить "Оренбург"

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты "Зенита" на своем поле в Санкт-Петербурге со счетом 5:2 одолели "Оренбург" в 10-м туре РПЛ.

Главным героем встречи стал Максим Глушенков, на счету которого четыре гола – на 22-й, 34-й, 77-й, 90+2 минутах.

Еще один гол в составе "Зенита" забил Александр Соболев (90+2).

Авторы голов у "Оренбурга" - Эмил Ценов (83), Владислав Камилов (88).

"Зенит" набрал 19 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Выше него располагаются только "Локомотив" и "Краснодар" (по 20).

"Оренбург" - на 13-м месте, 7 очков.

Зенит Оренбург Локомотив Краснодар футбол РПЛ
Новости

