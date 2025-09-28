Поиск

Чемпионка ОИ Бажанова стала гендиректором Федерации фигурного катания России

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Светлана Бажанова сменила Александра Когана в должности генерального секретаря Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), сообщается на сайте организации.

Сам Коган перешел на должность генерального секретаря.

"Ввиду длительного отсутствия российских спортсменов на международных соревнованиях и возникшей необходимости сосредоточиться на вопросах международной повестки Исполком Федерации фигурного катания на коньках России согласовал переход Александра Ильича Когана на должность генерального секретаря, советника президента", - говорится в сообщении.

Решения по назначениям принято на заседании исполкома федерации в воскресенье в Санкт-Петербурге.

Бажанова – олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка России по конькобежному спорту.

фигурное катаниа Светлана Бажанова конькобежный спорт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Пекине

Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Пекине

Четыре гола Глушенкова помогли "Зениту" разгромить "Оренбург"

"Краснодар" сыграл вничью с "Ростовом" в матче РПЛ

"Атлетико" разгромил "Реал" в чемпионате Испании по футболу

"Атлетико" разгромил "Реал" в чемпионате Испании по футболу

"Локомотив" выиграл у "Рубина" и вышел на первое место в РПЛ

"Локомотив" выиграл у "Рубина" и вышел на первое место в РПЛ

Российские паралимпийцы смогут участвовать в соревнованиях с флагом и гимном

Российские паралимпийцы смогут участвовать в соревнованиях с флагом и гимном

Сотый гол Кейна за "Баварию" помог ей победить "Вердер"

Лось, ягуар и орлан стали талисманами ЧМ-2026 по футболу

"Зенит" оштрафован на 500 тысяч рублей за баннер в адрес министра спорта

Большинство членов УЕФА нацелились проголосовать за отстранение Израиля

Большинство членов УЕФА нацелились проголосовать за отстранение Израиля
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });