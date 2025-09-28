Чемпионка ОИ Бажанова стала гендиректором Федерации фигурного катания России

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Светлана Бажанова сменила Александра Когана в должности генерального секретаря Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), сообщается на сайте организации.

Сам Коган перешел на должность генерального секретаря.

"Ввиду длительного отсутствия российских спортсменов на международных соревнованиях и возникшей необходимости сосредоточиться на вопросах международной повестки Исполком Федерации фигурного катания на коньках России согласовал переход Александра Ильича Когана на должность генерального секретаря, советника президента", - говорится в сообщении.

Решения по назначениям принято на заседании исполкома федерации в воскресенье в Санкт-Петербурге.

Бажанова – олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка России по конькобежному спорту.