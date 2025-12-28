Поиск

ЦСКА победил "Спартак" в КХЛ

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты ЦСКА со счетом 2:1 обыграли "Спартак" в московском дерби в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игра прошла на стадионе "ЦСКА-Арена".

На 5-й минуте Кирилл Долженков вывел ЦСКА вперед. На 15-й минуте Андрей Миронов сравнял счет. На 19-й минуте Николай Коваленко забросил победную для армейцев шайбу. ЦСКА занимает шестое место, "Спартак" - восьмое, между ними располагается петербургский СКА; три команды набрали по 45 очков.

Команды представляют Западную конференцию лиги.

КХЛ Спартак ЦСКА СКА хоккей
