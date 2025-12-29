Боксер Энтони Джошуа получил травмы в смертельном ДТП в Нигерии

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Британский боксер-профессионал Энтони Джошуа пострадал в результате дорожной аварии в Нигерии, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в понедельник примерно в 11 часов утра, когда автомобиль, в котором находился Джошуа, на одной из трасс врезался в стоящий грузовик.

Сообщается, что Джошуа с незначительными травмами был доставлен в больницу, первую помощь ему оказали на месте ДТП. При этом два человека скончались на месте происшествия.

Отмечается, что в машине находились четыре человека, Джошуа находился на заднем сиденье за водителем.

36-летний Джошуа – бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в тяжелом весе. 19 декабря этого года он провел в Майами бой против американского боксера-блогера Джейка Пола, нокаутировав его в шестом раунде. Ожидалось, что следующий поединок британец проведет в феврале 2026 года в Эр-Рияде.