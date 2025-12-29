Поиск

Боксер Энтони Джошуа получил травмы в смертельном ДТП в Нигерии

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Британский боксер-профессионал Энтони Джошуа пострадал в результате дорожной аварии в Нигерии, сообщает Daily Mail.

СпортЭнтони Джошуа нокаутировал Джейка ПолаЭнтони Джошуа нокаутировал Джейка ПолаЧитать подробнее

Инцидент произошел в понедельник примерно в 11 часов утра, когда автомобиль, в котором находился Джошуа, на одной из трасс врезался в стоящий грузовик.

Сообщается, что Джошуа с незначительными травмами был доставлен в больницу, первую помощь ему оказали на месте ДТП. При этом два человека скончались на месте происшествия.

Отмечается, что в машине находились четыре человека, Джошуа находился на заднем сиденье за водителем.

36-летний Джошуа – бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в тяжелом весе. 19 декабря этого года он провел в Майами бой против американского боксера-блогера Джейка Пола, нокаутировав его в шестом раунде. Ожидалось, что следующий поединок британец проведет в феврале 2026 года в Эр-Рияде.

Энтони Джошуа бокс Нигерия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Усман Дембеле признан футболистом года по версии Globe Soccer Awards

Усман Дембеле признан футболистом года по версии Globe Soccer Awards

ЦСКА победил "Спартак" в КХЛ

Россиянка Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам

Россиянка Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам

Овечкин прервал серию без голов в НХЛ

Шумахер назван самым высокооплачиваемым пилотом в истории "Формулы-1"

Шумахер назван самым высокооплачиваемым пилотом в истории "Формулы-1"

Дерипаска возглавил Федерацию хоккея с мячом России

Дерипаска возглавил Федерацию хоккея с мячом России

"Спартак" продлил контракт с полузащитником Романом Зобниным

"Металлург" продлил контракт с главным тренером Андреем Разиным

Баскетбольный клуб ЦСКА сменил владельца

Баскетбольный клуб ЦСКА сменил владельца

"Динамо" утвердило Ролана Гусева главным тренером

"Динамо" утвердило Ролана Гусева главным тренером
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });