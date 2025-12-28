Поиск

Россиянка Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам

Фото: Андрей Каспришин/РИА Новости

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Александра Горячкина стала победительницей чемпионата мира по быстрым шахматам (рапиду) в Дохе.

По итогам основного турнира она набрала 8,5 очка – столько же, сколько и Чжу Цзиньэр и Китая. Победительница чемпионата определилась на тай-брейке, где сильнее оказалась россиянка.

Горячкина стала чемпионкой мира по быстрым шахматам впервые в карьере.

29-30 декабря в Дохе пройдет чемпионат мира по блицу.

