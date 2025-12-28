Овечкин прервал серию без голов в НХЛ

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Вашингтона" со счетом 4:3 победили "Нью-Джерси" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

Победитель определился в овертайме.

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин записал на свой счет гол и результативную передачу. В результате 40-летний россиянин прервал свою серию без голов, составившую девять матчей. До этого Овечкин забивал 4 декабря (в игре против "Сан-Хосе").

Овечкин довел число своих голов за всю карьеру в чемпионатах НХЛ до 912, обновив снайперский рекорд лиги.