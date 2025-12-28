Поиск

Усман Дембеле признан футболистом года по версии Globe Soccer Awards
Фото: Mohamed Farag - FIFA/FIFA via Getty Images

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле признан лучшим игроком 2025 года по версии Globe Soccer Awards.

Церемония награждения лауреатов проходит в Дубае.

Ранее в этом году 28-летний Дембеле сал обладателем "Золотого мяча", а также был признан игроком года по версии ФИФА.

Что касается премии Globe Soccer Awards, лучшим клубом, в частности, признан ПСЖ, лучшим тренером – наставник этой команды Луис Энрике.

Криштиану Роналду получил приз лучшему футболисту на Ближнем Востоке.

