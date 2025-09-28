Поиск

ЦСКА обыграл "Балтику" и вышел на первое место в РПЛ

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА со счетом 1:0 взяли верх над калининградской "Балтикой" в домашнем матче 10-го тура чемпионата России.

На 90+5 минуте гол забил Игорь Дивеев.

На 83-й минуте "Балтика" осталась в меньшинстве: вторую желтую карточку получил и был удален с поля Кевин Андраде.

ЦСКА набрал 21 балл и возглавил турнирную таблицу РПЛ.

Впервые проигравшая в этом сезоне в РПЛ "Балтика" - на пятом месте, 17 очков.

РПЛ ЦСКА Балтика футбол
