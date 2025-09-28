Поиск

Два хет-трика принесли ЦСКА разгромную победу над "Ладой" в КХЛ

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского ЦСКА со счетом 7:2 победили тольяттинскую "Ладу" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

По ходу встречи армейцы уступали с разницей в два гола.

По три гола в составе ЦСКА провели Николай Коваленко (29, 30, 38) и Дмитрий Бучельников (26, 51, 54), оформивший также результативную передачу. Еще один гол у московской команды на счету Ивана Дроздова (53).

У "Лады" точные броски нанесли Райли Савчук (9) и Андрей Чивилев (21).

ЦСКА набрал 11 очков и занимает пятое место в Западной конференции КХЛ. Проигравшая в восьмой раз подряд "Лада" - на последнем, 11-м месте на Западе, 3 балла.

