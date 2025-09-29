Трехкратная чемпионка мира по боксу Синецкая умерла в возрасте 47 лет

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Заслуженный мастер спорта по боксу Ирина Синецкая скончалась на 48-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

"Уход Ирины Синецкой – большая утрата для всей боксёрской семьи. Тяжело и горько осознавать, что ее больше нет с нами. Глубокие соболезнования родным и близким Ирины Владимировны. Память о ней навсегда останется с нами", - говорится в сообщении. Причины смерти не уточняются.

Синецкая – трехкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы, 11-кратная чемпионка России. Она считается самой титулованной спортсменкой в женском боксе.