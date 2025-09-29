ФИФА задумала скорректировать правила исполнения пенальти

Фото: Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола планирует внести изменения в правила исполнения пенальти, сообщает Bild.

Ожидается, что игроки, бьющие с 11-метровой отметки, будут лишены шанса поразить ворота с добивания, если голкипер смог отразить удар. Вместо этого судья должен будет назначить удар от ворот.

При этом пока не сообщается о том, как поступит рефери, если мяч отскочит от штанги или перекладины, а вратарь его не коснется.

Ярым сторонником внесения изменений в правила, касающиеся исполнения пенальти, является глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина. Ранее La Pepubblica приводила его слова: "Это было бы настоящим спасением для вратарей, которым и так сложно отражать пенальти".

Изменения в правилах должны утвердить на заседании Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB). Ожидается, что они вступят в силу с сезона-2026/27. В таком случае чемпионат мира-2026 в Канаде, Мексике и США станет последним клубным турниром с нынешними правилами пенальти.