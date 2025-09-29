Поиск

Гендиректор Ural FC ждет уверенную победу Ахмедова над Кавалейро в Дагестане

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный директор Ural FC Кирилл Сидельников считает, что россиянин Омари Ахмедов победит бразильца Родриго Кавалейро в главном поединке турнира лиги в Каспийске 17 октября. Однако, по мнению руководителя организации, легко Ахмедову в предстоящем поединке не будет.

"Большой простой Омари без боев может сказаться. Только это и может повлиять на результат. Но я убежден, что Омари одержит уверенную победу. Причем, может быть, получится сделать это досрочно", - приводит слова Сидельникова пресс-служба Ural FC.

"Но я однозначно могу сказать, что Кавалейро не проходной соперник. Он может дать конкурентный бой. Так что легко Ахмедову точно не будет. Сам Кавалейро лично у нас попросил приехать заранее. Родриго усердно готовится к поединку, потому что понимает, кто такой Омари Ахмедов. Для бразильца это главное имя в его послужном списке. Считаю, что нас ждет интересный поединок", - добавил Сидельников.

"Понятно, что при составлении пар мы делали акцент на дагестанскую публику. И мы просматривали большое количество бойцов, известных в Дагестане. А таких спортсменов большое количество. Плюс мы связались с менеджером Ризваном Магомедовым и пришли к выводу, что Омари может подраться. Нам стало это интересно. Омари Ахмедов - известный боец с большим бэкграундом, продолжительное время выступал в UFC. У него была шикарная карьера. В общем, сразу после вводных, что Омари может провести поединок, мы за это зацепились. Это интересно", - рассказал гендиректор Ural FC.

Свой последний поединок 37-летний Ахмед Ахмедов провёл в ноябре 2022 года в финале Гран-при PFL. В ММА на его счету 24 победы, 8 поражений и одна ничья. С осени 2013 года по лето 2021 года российский боец выступал в UFC, где одержал девять побед при пяти поражениях и одной ничьей.

42-летний бразилец Марсио Кавалейро имеет 27 побед и 10 поражений в ММА. Он выступал в таких лигах, как АСА, RCC, Bellator, KSW, Brave CF и WFCA. Последний бой Кавалейро состоялся в октябре 2024 года на турнире UAE Warriors, где он победил Эркина Дарменова.

ММА Кирилл Сидельников Омари Ахмедов Марсио Кавалейро
