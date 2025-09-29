Поиск

Медведев победил Зверева и вышел в полуфинал турнира в Пекине

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев взял верх над представителем Германии Александром Зверевым в четвертьфинале турнира в Пекине.

Результат – 6:3, 6:3.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает 218-е место, Зверев – третья ракетка мира.

Борьбу за выход в финал Медведев поведет с 52-й ракеткой мира американцем Лернером Тиеном.

Призовой фонд турнира в Пекине (категория – ATP 500) - $4,01 млн.

