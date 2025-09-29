Гранд-финал сезона триатлона IRONSTAR SIRIUS 2025 пройдет в Сочи

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - На федеральной территории "Сириус" со 2 по 5 октября состоится фестиваль IRONSTAR SIRIUS 2025, который традиционно завершает сезон триатлона в России. Об этом сообщают организаторы соревнования.

"Каждый год IRONSTAR проводит финальный старт сезона на побережье Черного моря. Это не только спорт и физические испытания, но и особая атмосфера единства и силы. Каждый человек, который приезжает на старт, чтобы поучаствовать, поболеть или просто провести хорошо время может стать частью этого грандиозного финального события сезона, испытать свои возможности и зарядиться позитивом", - сказал генеральный директор IRONSTAR Владимир Шейкин.

Основная соревновательная программа фестиваля пройдет с 3 по 5 октября и включает плавание и бег.

3 октября состоятся заплывы SWIMSTAR на одну или две морские мили и командная эстафета в акватории Имеретинского порта. Также пройдут семейные забеги MANSTAR (5 км для мужчин) и IRONLADY (5 км для женщин), старты STARKIDS (500 и 1000 м для детей), и церемония награждения победителей.

4 октября состоятся триатлонные гонки IRONSTAR 1/8 (0,5 км плавание, 20 км велогонка, 5,3 км бег), отбор в суперфинал и гонка IRONSTAR OLYMPIC (1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег).

5 октября пройдет IRONSTAR 113 с дистанцией 1,93 км плавание, 90 км велогонка и 21,1 км бег.

Маршруты триатлонных гонок пройдут по трассам федеральной территории Сириус, включая Триумфальную улицу, заезд на Сириус Автодром, а также по набережной вдоль Нижнеимеретинской бухты.