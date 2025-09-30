Поиск

Призовой фонд Итогового турнира АТР составит рекордную сумму

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) объявила призовой фонд Итогового турнира АТР в 2025 году.

Она составит $15,5 млн, сообщает пресс-служба АТР. Это – рекордная сумма призовых в истории соревнования.

Победителю достанутся также рекордные $5,01 млн.

Действующий чемпион – первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В прошлом году он стал победителем турнира, не проиграв ни одного сета. В результате он получил призовые в размере $4,88 млн – на тот момент рекордные.

Итоговый турнир АТР в 2025 году пройдет с 9 по 16 ноября в Турине.

теннис Турин ATP
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Медведев снялся с полуфинала теннисного турнира в Пекине

Медведев победил Зверева и вышел в полуфинал турнира в Пекине

ФИФА задумала скорректировать правила исполнения пенальти

ФИФА задумала скорректировать правила исполнения пенальти

"Барселона" победила "Реал Сосьедад" и стала лидером чемпионата Испании

"Барселона" победила "Реал Сосьедад" и стала лидером чемпионата Испании

"Спартак" разгромил "Пари НН" в чемпионате России по футболу

ЦСКА обыграл "Балтику" и вышел на первое место в РПЛ

Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Пекине

Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Пекине

Четыре гола Глушенкова помогли "Зениту" разгромить "Оренбург"

"Краснодар" сыграл вничью с "Ростовом" в матче РПЛ

"Атлетико" разгромил "Реал" в чемпионате Испании по футболу

"Атлетико" разгромил "Реал" в чемпионате Испании по футболу
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });