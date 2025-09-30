Призовой фонд Итогового турнира АТР составит рекордную сумму

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) объявила призовой фонд Итогового турнира АТР в 2025 году.

Она составит $15,5 млн, сообщает пресс-служба АТР. Это – рекордная сумма призовых в истории соревнования.

Победителю достанутся также рекордные $5,01 млн.

Действующий чемпион – первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В прошлом году он стал победителем турнира, не проиграв ни одного сета. В результате он получил призовые в размере $4,88 млн – на тот момент рекордные.

Итоговый турнир АТР в 2025 году пройдет с 9 по 16 ноября в Турине.