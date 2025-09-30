Защитник "Арсенала" Салиба продлил контракт с клубом

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Футболист "Арсенала" Вильям Салиба подписал новое соглашение с клубом, сообщает пресс-служба английского ФК.

Срок действия контракта не уточняется.

24-летний защитник стал игроком "Арсенала" в 2019 году и провел за команду 140 матчей во всех турнирах. На его счету семь голов и три результативные передачи. В составе "Арсенала" защитник сборной Франции дважды выиграл Суперкубок Англии.

Transfermarktоценивает стоимость Салиба в 80 млн евро.