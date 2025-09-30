Австрия, Германия, Латвия будут представлены на всемирных играх единоборств в Чувашии

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - На II Всемирных играх национальных видов единоборств в Чувашии примут участие представители 38 стран, сообщили организаторы соревнований.

В частности, приедут спортсмены из европейских стран, включая Австрию, Азербайджан, Армению, Белоруссию, Венгрию, Германию, Грецию, Грузию, Кипр, Латвию, Молдавию, Сербию.

Также в Чувашию приедут спортсмены из Азии, Африки и Австралии.

Соревнования пройдут в Чебоксарах и Новочебоксарске с 5 по 12 октября. В рамках Игр здесь, в частности, запланирован Кубок мира по кикбоксингу, ЧМ по всестилевому каратэ, матчевая встреча по киокушин между сборными России и Казахстана.

Первые Всемирные игры национальных видов единоборств прошли также в Чувашии в 2023 году.