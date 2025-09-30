Поиск

Капризов подписал контракт с "Миннесотой" на рекордную для НХЛ cумму

Фото: David Berding/Getty Images

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Российский нападающий Кирилл Капризов продлил контракт с "Миннесотой", сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги.

Контракт заключен на восемь лет, общая сумма составила $136 млн ($17 млн в год). Это рекордный контракт в истории НХЛ, что делает 28-летнего форварда самым высокооплачиваемым игроком лиги.

Капризов стал игроком "Миннесоты" в 2020 году, перейдя из ЦСКА. В составе "Миннесоты" он набрал 386 (185+201 по системе "гол+пас") очков в 319 матчах регулярных чемпионатов НХЛ.

Капризов – олимпийский чемпион в составе сборной России, обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА.

