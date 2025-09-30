"Спартак" с теннисным счетом обыграл "Трактор" в КХЛ

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" со счетом 6:3 победили челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Москве.

По два гола в составе "Спартака" провели Никита Коростелев (3, 43 минуты) и Павел Порядин (14, 19). По разу отличились Герман Рубцов (39), Адам Ружичка (60, в пустые ворота).

В составе "Трактора" точные броски нанесли Михаил Григоренко (18), Владимир Жарков (31), Андрей Светлаков (36).

В параллельно шедшем матче "Сочи" со счетом 4:0 дома выиграл у тольяттинской "Лады", которая, таким образом, потерпела девятое поражение подряд.

Авторы голов: Марк Верба (4), Амир Гараев (27), Павел Дедунов (35), Ноэль Хефенмайер (60).

"Спартак" занимает седьмое место в Западной конференции (11 очков), "Сочи" - восьмое (9), "Лада" - 11-е (3). "Трактор" - на четвертом месте в Восточной конференции (12).