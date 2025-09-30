"Краснодар" и "Оренбург" завоевали путевки в плей-офф Пути РПЛ Кубка России

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - "Краснодар" по пенальти обыграл московское "Динамо" в домашнем матче пятого тура Пути РПЛ Кубка России по футболу.

Основное время завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти успешнее оказались краснодарцы (4:2).

"Краснодар" набрал 11 очков, занимает первое место в группе В и гарантировал выход в плей-офф Пути РПЛ. "Динамо" - на втором месте, 8 баллов. Далее идут сыгравшие на матч меньше "Крылья Советов" (6 очков) и "Сочи" (0).

В группе А "Оренбург" со счетом 1:0 выиграл у "Ахмата" в Грозном. На 70-й минуте гол забил Станислав Поройков.

"Оренбург" набрал 8 баллов, находится на втором месте в группе и вместе с "Зенитом" (15) досрочно вышел в плей-офф Пути РПЛ. Далее идут "Рубин" (4) и "Ахмат" (3).