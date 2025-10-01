Василенко вновь возглавил "Факел"

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Олег Василенко занял пост главного тренера "Факела", сообщает пресс-служба воронежского футбольного клуба.

"Факел" подписал с тренером долгосрочный контракт", - говорится в сообщении.

В этой должности Василенко сменил уволенного 29 сентября Игоря Шалимова.

51-летний Василенко ранее работал в "Факеле" с сентября 2020 года до сентября 2022 год, ему удалось вывести воронежскую команду в Российскую премьер-лигу.

Сейчас "Факел" выступает в Первой лиге (второй по статусу дивизион в отечественном футболе), где занимает третье место.