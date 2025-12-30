ЦСКА обыграл "Динамо" в КХЛ

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты ЦСКА со счетом 5:1 победили "Динамо" в московском дерби в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игра прошла на "ЦСКА-Арене".

В составе ЦСКА голы провели Кирилл Долженков (9-я минута), Прохор Полтапов (14), Мак Холлоуэлл (24), Тахир Мингачев (28), Денис Гурьянов (58).

Автор гола в составе "Динамо": Ансель Галимов (34).

Команды представляют Западную конференцию лиги. ЦСКА занимает шестое место (47 очков), "Динамо" - четвертое (52).