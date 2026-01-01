"Челси" уволил главного тренера Мареску

Энцо Мареска Фото: Eddie Keogh/Getty Images

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Энцо Мареска покинул пост главного тренера "Челси", сообщается на сайте английского футбольного клуба.

"В условиях, когда в четырех соревнованиях еще предстоит решить ряд ключевых задач, включая квалификацию в Лигу чемпионов, Энцо и клуб считают, что перемены дадут команде наилучшие шансы вернуть сезон в нужное русло", - говорится в заявлении.

Отставке предшествовала серия неудач команды в чемпионате Англии. Сейчас команда занимает в Английской премьер-лиге пятое место, набрав в 19 матчах 30 очков. Отставание от лидирующего "Арсенала" составляет 15 очков.

45-летний итальянец Мареска возглавил "Челси" летом 2024 года. При нем команда выиграла Лигу конференций УЕФА и клубный чемпионат мира.