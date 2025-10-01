ЦСКА и "Локомотив" завоевали путевки в плей-офф Пути РПЛ Кубка России

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - ЦСКА по пенальти обыграл "Локомотив" в матче московских команд в рамках пятого тура Пути РПЛ Кубка России по футболу.

Основное время игры на поле "Локомотива" завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти успешнее оказался ЦСКА (4:2).

Команды набрали по 10 очков и обеспечили себе выход в плей-офф Пути РПЛ. В группе DЦСКА занимает первое место, опережая "Локомотив" по дополнительным показателям.

По 5 очков набрали калининградская "Балтика" и тольяттинский "Акрон", занимающие третье и четвертое места соответственно.

В пятом туре "Балтика" дома разгромила "Акрон" - 3:0. Голы забили Чинонсо Оффор (33-я минута), Натан Гассама (54), Тентон Йенне (90+4).

На 69-й минуте в составе "Акрона" был удален получивший два предупреждения Денис Попенков.