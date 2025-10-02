Поиск

Епанчинцев покинул пост главного тренера ХК "Сибирь"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - "Сибирь" объявила об отставке Вадима Епанчицева с поста главного тренера команды.

"В связи с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне принято решение прекратить сотрудничество с главным тренером Вадимом Епанчинцевым", - говорится в сообщении пресс-службы новосибирского хоккейного клуба.

49-летний Епанчицев возглавил "Сибирь" весной прошлого года.

В десяти матчах со старта нынешнего сезона КХЛ новосибирская команда набрала 8 очков и занимает десятое место в Восточной конференции КХЛ.

