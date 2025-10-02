Молодежное первенство мира по самбо-2025 стартует в Индонезии

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В городе Богор провинции Западная Ява (Индонезия) 3 октября стартует первенство мира по самбо-2025 среди молодежи.

Награды будут разыграны среди спортсменов от 16 до 20 лет.

"Проведение Молодежного первенства мира в Индонезии - это стратегически важный шаг по укреплению позиций самбо в Юго-Восточной Азии. Уже сегодня спортсмены из Индонезии демонстрируют высокие результаты на главных континентальных соревнованиях. Так, на прошедшем в апреле 2025 года в Ташкенте Чемпионате Азии и Океании по самбо представительница Индонезии Десиана Сяфитри завоевала серебряную медаль в весовой категории до 54 кг по боевому самбо среди женщин. Этот успех является наглядным доказательством прогресса индонезийского самбо" - сказал президент Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков, слова которого приводит пресс-служба организации.

Шестаков выразил уверенность, что турнир пройдет на высоком уровне и "и вдохновит новое поколение спортсменов в Индонезии и во всем регионе на покорение новых спортивных вершин".

Первенство продлится до 5 октября. В Индонезии будет разыграно 37 комплектов наград.