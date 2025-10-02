"Лада" прервала девятиматчевую серию поражений в КХЛ

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Тольяттинская "Лада" со счетом 4:1 победила нижнекамский "Нефтехимик" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Голы в составе "Лады" провели Данил Башкиров (20-я минута), Никита Михайлов (41), Андрей Алтырбамакян (58, в пустые ворота), Райли Савчук (59, в пустые ворота).

Автор гола в составе "Нефтехимика": Евгений Митякин (36).

"Лада" начала сезон с победы над "Автомобилистом" (4:3) 8 сентября, после чего проиграла девять матчей подряд. Сейчас команда по-прежнему на последнем, 11-м месте Западной конференции, в ее активе 5 очков.

"Нефтехимик" - на третьем месте Восточной конференции, 14 баллов.