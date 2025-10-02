Поиск

"Лада" прервала девятиматчевую серию поражений в КХЛ

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Тольяттинская "Лада" со счетом 4:1 победила нижнекамский "Нефтехимик" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Голы в составе "Лады" провели Данил Башкиров (20-я минута), Никита Михайлов (41), Андрей Алтырбамакян (58, в пустые ворота), Райли Савчук (59, в пустые ворота).

Автор гола в составе "Нефтехимика": Евгений Митякин (36).

"Лада" начала сезон с победы над "Автомобилистом" (4:3) 8 сентября, после чего проиграла девять матчей подряд. Сейчас команда по-прежнему на последнем, 11-м месте Западной конференции, в ее активе 5 очков.

"Нефтехимик" - на третьем месте Восточной конференции, 14 баллов.

хоккей КХЛ Нефтехимик Лада
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Гафин покинул пост председателя совета директоров ФК "Динамо"

ПСЖ победил "Барселону" в Лиге чемпионов

ПСЖ победил "Барселону" в Лиге чемпионов

Подмосковное Минспорта предложило ввести ОГЭ по физкультуре и обязательную сдачу ГТО

"Спартак" завоевал путевку в плей-офф Пути РПЛ Кубка России

ЧМ-2025 по боксу пройдет с рекордным призовым фондом

Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов перешел в "Металлург"

Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов перешел в "Металлург"

Мирра Андреева выбыла из теннисного турнира в Пекине

Глава McLaren Racing заработал $50 млн благодаря победе в "Формуле-1"

Глава McLaren Racing заработал $50 млн благодаря победе в "Формуле-1"

"Ливерпуль" уступил "Галатасараю" в Лиге чемпионов УЕФА

Хет-трик Мбаппе принес "Реалу" разгромную победу над "Кайратом" в ЛЧ

Хет-трик Мбаппе принес "Реалу" разгромную победу над "Кайратом" в ЛЧ
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });