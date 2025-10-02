Бывший футболист "Ротора" Бондаренко погиб в 44 года

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Экс-нападающий "Ротора" Максим Бондаренко скончался на 45-м году жизни, сообщает пресс-служба волгоградского клуба.

"С прискорбием сообщаем, что сегодня трагически погиб бывший нападающий нашего клуба Максим Викторович Бондаренко", - говорится в сообщении в четверг.

Обстоятельства гибели не уточняются.

Бондаренко играл за "Ротор" с 1998 по 2004 год, когда волгоградский футбольный клуб выступал в Высшей лиге (ныне – Премьер-лига).