Сын Зидана впервые вызван в сборную Алжира

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Вратарь Лука Зидан получил вызов в сборную Алжира по футболу на отборочные матчи ЧМ-2026, сообщается на сайте местной федерации.

Это 27-летнего вратаря чемпиона мира Зинедина Зидана это первый вызов в национальную команду страны.

Зидан-младший – воспитанник испанского "Реала", был голкипером этой команды и в тот период, когда его отец возглавлял мадридский клуб. Однако в основном составе Лука Зидан провел считанное число матчей.

Сейчас Лука Зидан на клубном уровне защищает цвета испанской "Гранады".

Зинедин Зидан выступал за сборную Франции. Его сын играл за юношескую сборную этой страны, однако на взрослом уровне решил выступать за Алжир (у Зиданов алжирские корни).

